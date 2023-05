Landsberg

06:00 Uhr

Preiswürdig: Ein vier Meter langer Flügel aus Weidenzweigen

Plus Mit der Vergabe des Kunstpreises an die Schondorfer Objekt-Künstlerin Doris Trummer hat der Kulturausschuss eine zeitgemäße und genau die richtige Wahl getroffen.

Von Minka Ruile

Als der Landkreis Landsberg im Februar dieses Jahres seine Entscheidung für die Vergabe des Kunstpreises 2023 öffentlich machte, sorgte dies selbst in kunst- und kulturinteressierten Kreisen für erstaunte Fragen. Doris Trummer? Nicht allen war der Name ein Begriff. Umso mehr freute sich Thomas Eichinger, diese „außergewöhnliche Künstlerin“ in den Mittelpunkt der nunmehr achten feierlichen Verleihung des Preises im Festsaal des Landratsamts stellen zu dürfen. Doris Trummer, hob der Landrat hervor, habe die Mitglieder des Kulturausschusses nicht nur mit der künstlerischen Anmutung, sondern vor allem auch mit der besonderen Kunstfertigkeit, die in ihren Werken zum Ausdruck komme, „enorm beeindruckt“.

Kunstpreis des Landkreis Landsberg Sitzungssaal Landratsamt: Doris Trummer erhält den Kunstpreis 2023. Foto: Julian Leitenstorfer

Gefolgt waren der Einladung des Gastgebers deshalb neben der Familie, Freunden und Kollegen der Künstlerin auch Vertreter aus der Kultur und Politik, darunter Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel, Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sowie zahlreiche Kreisrätinnen und Kreisräte. Musikalisch empfangen und durch den Abend begleitet wurden die Gäste von Laura Lootens, einer jungen Solistin, deren sensibler Auftritt und virtuoses Gitarrenspiel im Rahmen des Kapellentags der Ammerseerenade der Preisträgerin in besonderer Erinnerung geblieben war. „Eine glückliche Fügung“ nannte es nach dem Schlussakkord aus Isaac Albéniz’ mitreißendem „Asturias“ dann auch Landrat Eichinger, dass Doris Trummer, „die so auf die Kraft der filigranen Materialien“ vertraue, „eine Musikerin ausgewählt hat, die in gleicher Weise die Kraft der filigranen spanischen Gitarre vorführt.“

