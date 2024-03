Premiere für "Drei Filme gegen rechts“ in Landsberg

Filmemacher Leo Hiemer blickt auf das Dritte Reich in der Region. Das Interesse daran in Landsberg ist groß.

Auf Initiative von Sonia Schätz, Leiterin des Stadtmuseums in Landsberg, drehte Leo Hirmer aus Kaufbeuern einen Film, der in der Ausstellung zur neuen Zeitgeschichte im Museum ab Ende 2025 gezeigt werden soll. Der Inhalt beruht auf den Aufzeichnungen des ehemaligen Wärters in der JVA Landsberg, Franz Hemmrich. Hemmrich, der sich als unpolitischer Mensch bezeichnete, erlebte die Zeit, als Adolf Hitler seine Festungshaft in Landsberg absaß und machte sich dazu Notizen. Bis 1945 sammelte er zudem Informationen zu den Geschehnissen auch außerhalb der Gefängnismauern und ergänzte seine Sammlung, die heute im Institut für Zeitgeschichte gesichert ist, durch weitere Aufzeichnungen. Im Kurzfilm, der im Olympia Kino seine Premiere feierte, wird Hemmrich durch den Schauspieler Ernst Konarek dargestellt.

Dieser berichtet in einfachen Worten über seine damaligen Erlebnisse mit Hitler, über die Zeit, als die Hitler-Zelle zum Wallfahrtsort wurde und auch über die Zustände in der JVA während des Krieges und als die amerikanischen Besatzer es übernahmen. Dazu wurden Orte wie die Zelle nachgestellt, es wurden aber auch Original-Fotos und Filmaufnahmen, beispielsweise von den Märschen der Hitler-Jugend, eingeblendet. Blass habe er bei seiner Ankunft ausgeschaut, nach einem Glas Wasser gefragt, sagt da der Wärter in der Anmutung eines „Meister Eder und sein Pumuckl“. Der Hitler habe mit dem Leben abgeschlossen und sei erst einmal in Hungerstreik getreten. Hohe Funktionäre und sogar der General Ludendorff seien zu Besuch gekommen. Gefängnisdirektor Leybold habe alles genehmigt, sogar einen Tisch habe er für Hitlers Schreibmaschine, auf der der erste Teil von „Mein Kampf“ entstand, anfertigen lassen. 1938 hat Hemmrich Hitler noch einmal gesehen, als dieser ihm in der JVA einen Besuch abstattete. Sogar eine Weihnachtskarte hat er daraufhin von ihm erhalten.

Zur Premiere in Landsberg kommt auch der Sohn des ehemaligen Gefängniswärters

Zur Premiere des Films im Olympia Kino war auch Franz Hemmrichs Sohn Werner gekommen. Er dankte Hiemer für den Film, den er als satirisch, ja sogar makaber empfand. Dieser Eindruck entstand durch den Plauderton, aber auch durch die unreflektierte Schilderung der Geschehnisse. Gerade dies sei damit gewünscht, nahm Sonia Schätz dazu Stellung. Es gehe darum, aus der Zeit zu berichten, als noch niemand wusste, „zu welcher Apokalypse das noch führen wird.“ Die Irritation entstand jedoch auch dadurch, dass der Wärter als alter Mann dargestellt wird. Da hätte er die Zeit mit Hitler bereits für sich reflektieren können.

Leo Hiemer, Sonia Schätz und Rudolf Gilk organisierten die Filmpremiere im Olympia Kino in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

In einem weiteren Kurzfilm kam die Allgäuerin Wally Koch (85) zu Wort. Als Zehnjährige musste sie erleben, wie ihre Mutter Veronika Zettler wegen Wehrkraftzersetzung inhaftiert wurde und im Kaufbeurer Gefängnis an den Folgen eines Treppensturzes stirbt. Der Schreiner, der eigentlich mit der Anfertigung eines Kreuzes beauftragt werden sollte, hatte sie angezeigt. Der Grund: ein umgedrehtes Hitler-Bild in der Gaststube. Jedoch ging dies nicht auf das Konto der Köchin, sondern der Hitler-Jugend, die gern zum Saufen kam, wie Wally Koch sagte. „Im Dritten Reich kamen die Dummen an die Macht. Die AfD ist heute auch nichts anderes“, so Kochs Fazit.

Regisseur Leo Hiemer geht auf Spurensuche im Allgäu

In einem weiteren Film – „Kann Spuren von Nazis enthalten“ – ging Leo Hiemer auf Spurensuche im Allgäu und machte dadurch das Schicksal vieler Menschen wieder lebendig, die unter den Nazis zu Tode kamen. Wie das der kleinen Gabi aus Stiefenhofen, der er auch bereits einen Spielfilm und eine Ausstellung widmete. Die Fünfjährige, die bei Bauern in Obhut gegeben worden war, galt als Jüdin, wurde deportiert und ermordet. Dass die NS-Diktatur kein Erbarmen mit Kindern hatte, zeigt auch das Schicksal der Franziska Endres, die in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren stirbt. Dort wurde beurteilt, ob die eingelieferten Kinder lebenswert seien. Franziska war es nach damaliger Auffassung nicht. Sie starb vermutlich an einer Überdosis Beruhigungsmittel.

Die Bauerstochter Heidi Schieß musste ihr Leben lassen, weil sie eine Liebesbeziehung zu einem polnischen Zwangsarbeiter hatte. Hiemer sucht die „Stolpersteine“ in Memmingen und erweist den Opfern die Ehre, indem er ihre Geschichte erzählt und die Steine poliert. Er lässt Bürgermeister, Heimatforscher und Zeitzeugen zu Wort kommen. Das Schicksal der Memminger Juden beleuchtet Hiemer ebenso wie das der Kolping-Anhänger und Mitglieder der Bayerischen Volkspartei in Ottobeuren, die bezichtigt wurden, die Hitler-Eiche angesägt zu haben. Letztlich erwies sich die Tat als von der SS initiiert. Leo Hiemer wirft aber auch einen Blick auf die neue rechte Szene im Allgäu. Bei der anschließenden Diskussionsrunde wurde die Frage gestellt, ob Stolpersteine auch in Landsberg eine Option der Erinnerungsarbeit sein könnten.