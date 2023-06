Premiere in Landsberg: Großes Chorkonzert in der Heilig-Engel-Kirche

In Landsberg treten acht Kinder- und Jugendchöre auf. Es gibt auch neue Kompositionen zu hören.

Unter dem Titel „Die Landsberger Jugend singt“ findet am Samstag, 1. Juli, ab 18 Uhr in der Landsberger Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln ein Chorkonzert statt, dass es so wohl noch nicht gegeben hat. Acht Kinder- und Jugendchöre aus verschiedenen Einrichtungen und Institutionen gestalten gemeinsam ein Programm, bei dem sich jeder Chor einzeln präsentiert, die Chöre aber auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen singen.

Initiatorin des Mammutprojekts ist Marianne Lösch. Die Musikerin hat den Landsberger Kinderchor und den Landsberger Jugendchor gegründet und leitet beide Ensembles auch heute noch. Beide Chöre werden beim Konzert auftreten. Dazu kommt der Unterstufenchor des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (Leitung Tobias Eglhofer), wo Marianne Lösch musikalisch beschäftigt ist. Ebenfalls dabei sind der Unterstufenchor des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (Andreas Kretschmer) und die Engelszungen von der Engelskirche (Andreas Holzhauser). Von der Städtischen Sing- und Musikschule sind dabei der Kinderchor (Isabella Hahn) sowie Jugendchor und Jugendkammerchor (Christian Förschner).

Chorleiterin Marianne Lösch hat das Programm für das Chorkonzert zusammengestellt. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Das Instrumentale wird nicht zu kurz kommen, verspricht Lösch. So wirken die Chorleiter auch als Pianisten und Organisten mit. Ebenfalls dabei sind das seit einigen Jahren in Landsberg lebende Ehepaar Christiane (Violine) und Martin (Viola) Honsalek sowie der bekannte Saxofonist Stefan Schmid (Sopransaxofon).

Dem Konzert seien verschiedene Überlegungen vorausgegangen, berichtet Marianne Lösch. Da war einmal das Miteinander auf einer Bühne: Die Chormitglieder können andere hören und Neues kennenlernen. Zusätzlich sei das gemeinsame Singen ein besonderes Klangerlebnis. Der Aufbau des Konzerts sei ebenfalls gut durchgeplant worden, ein totales Nebeneinander der Beiträge sollte verhindert werden. Mit der Einteilung des Programms in Themenblöcke sei dies hoffentlich gelungen, so die Musikerin. Die teilnehmenden Chöre konnten Stücke auswählen zu „Frieden, „Die Rose“, „Lob und Gebet“ sowie „Natur“. Am Ende jedes Themenblocks wird eine Neukomposition präsentiert.

Die Komponisten sind mit dem Landkreis Landsberg verbandelt

„Die Musikepochen sind so vom Mittelalter bis zu unserer Zeit abgedeckt“, sagt Marianne Lösch. Auf diese Neukompositionen dürfen Konzertbesucher gespannt sein: Die Komponistinnen und Komponisten sind allesamt mit unserem Landkreis „verbandelt“. So schließt die DZG-Schülerin Amely Bippus mit dem Popsong „Frieden heißt für mich“ und dem Chor als Hintergrund das Thema Frieden ab. Thaddäus Dorsch hat „Wasser“ für Chor und Kinderchor komponiert; das Werk steht am Ende von Naturthemen. „There is no Rose“ thematisiert Jürgen Geiger in der Komposition für Orgel und Oberstimmenchor als Abschluss des Blocks „Rose“. Martin Honsalek wird „Lob und Gebet“ und das gesamte Konzert zu einem sicher guten Ende bringen. Honsaleks Werk „O lux“ ist wie Marianne Lösch berichtet, ein Satz im Stil von Arvo Pärt, für vierstimmigen Chor mit Violin- und Bratschensolo.

Lesen Sie dazu auch