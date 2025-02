Protestaktion am Lady-Herkomer-Steg in Landsberg

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte über 50 Plakate in A3-Größe am Gitter des Lady-Herkomer-Stegs in Landsberg angebracht. Unterschrieben ist die Aktion mit „Ihre Landsberger Mitbürger;innen“. Die Protestaktion, an der sich Künstler beteiligt hätten, sei parteipolitisch unabhängig, diene der Aufklärung und solle zum Nachdenken anregen. Allerdings, die Aktion war beim Ordnungsamt der Stadt nicht angemeldet. Deswegen entfernten Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Plakate am späten Vormittag schon wieder.

