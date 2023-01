Prozess: "Er hielt mir das Messer an den Hals und sagte, er liebt mich"

Plus Mehrfache Vergewaltigung in einer Beziehung: Ein Mann aus Landsberg muss sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Im Prozess werden Abgründe einer Partnerschaft deutlich.

Eine Frau aus Landsberg erstattet im Mai 2022 Anzeige gegen ihren Ex-Freund. Er würde ihr nachstellen, sie bedrohen und erpressen. Im Laufe der Ermittlungen öffnet sie sich einem Polizisten und erzählt mehr über die zweijährige Beziehung mit dem Angeklagten. Nachdem sie Situationen schildert, in denen dieser sie gewaltsam zu Geschlechtsverkehr gezwungen haben soll, wird der jungen Frau erklärt, dass solche Übergriffe auch in einer Beziehung als Vergewaltigung zählten.