Landsberg

vor 50 Min.

Prozess: Frau in Landsberger Obdachlosenunterkunft bespuckt

Zwischen drei Frauen soll es in einer Obdachlosenunterkunft in Landsberg immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Zwei von ihnen mussten sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Plus Zwischen drei Frauen kommt es in einer Obdachlosenunterkunft immer wieder zu Auseinandersetzungen. Eine 28-Jährige und eine 26-Jährige stehen nun vor Gericht.

Von Gerd Lodenkämper Artikel anhören Shape

Im Amtsgericht ging es in dieser Woche um Vorfälle in einer Obdachlosenunterkunft in Landsberg. Die Staatsanwaltschaft warf einer 28 sowie einer 26 Jahre alten Bewohnerinnen vor, eine ebenfalls dort untergekommene Frau wiederholt beleidigt und angespuckt zu haben. Die Ältere habe der Geschädigten darüber hinaus angedroht, sie zusammenzuschlagen, und ihr an einem anderen Tag eine leere Wodkaflasche und ein Glas hinterhergeworfen.

Die Angeklagten waren geständig, wobei die 28-Jährige aufgrund ihres zum Tatzeitpunkt erheblichen Alkoholkonsums zum Teil nur noch schemenhafte Erinnerungen hatte. Sie verwiesen aber auf die Vorgeschichte voller wechselseitiger Beleidigungen und Provokationen, die den Auseinandersetzungen zugrunde lägen. Die Geschädigte habe regelrecht Psychoterror betrieben durch Beleidigungen ihrerseits und das Abspielen von immer wieder sehr lauter Musik – trotz wiederholter Aufforderung, das zu unterlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen