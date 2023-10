Landsberg

Prozess gegen Arzt aus Kaufering: Das nächste Verfahren wird abgetrennt

Plus Die Verhandlung wird fortgesetzt, doch wieder ist ein Beteiligter erkrankt. Drei Zeugen sagen vor dem Amtsgericht Landsberg aus.

Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts in Landsberg wurde der Prozess gegen einen Arzt aus Kaufering fortgesetzt, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ohne vorherige Untersuchung ausgestellt zu haben. Hatten im ersten Termin noch die Plätze nicht ausgereicht, um allen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, waren dieses Mal nicht einmal zehn Zuschauer erschienen. Auch die für die Medien reservierten Plätze blieben überwiegend frei. Zunächst ging es wiederum um einen erkrankten Prozessbeteiligten.

Rechtsanwalt Richter aus München, der eine der mitangeklagten Angestellten des Arztes verteidigt, hatte – auch zur Überraschung des Verteidigers des Arztes, Rechtsanwalt Mühlberger, ebenfalls aus München – am Morgen ein Attest vorgelegt, aus dem hervorging, dass er an Corona erkrankt und demzufolge arbeitsunfähig sei. Das Gericht erließ daraufhin nach geheimer Beratung den Beschluss, dass nun auch das Verfahren gegen die zweite Mitangeklagte abgetrennt wird, da ihr ein Pflichtverteidiger so schnell nicht gestellt werden könne und der Fortgang des Verfahrens vorrangig sei. Am ersten Verhandlungstag war das Verfahren bereits gegen die andere Mitarbeiterin des Arztes abgetrennt worden, da sie sich krank abgemeldet hatte.

