Prozess gegen Arzt und Impfkritiker beginnt erneut mit Turbulenzen

Bietet er das Schlupfloch zur Maskenpflicht für 17 Euro pro Attest an? Die Verhandlung gegen einen Arzt aus Kaufering wird am Mittwoch neu aufgerollt.

Maskenpflicht und Ausgehsperren sind aus dem Alltag verschwunden. Weit weg erscheint einem da das Gerichtsverfahren gegen einen Arzt aus Kaufering, das nun nach mehrmaligen Anläufen fortgesetzt wird. Am Mittwochmorgen, 9 Uhr, beginnt der Prozess einmal wieder mit Turbulenzen und einer längeren Unterbrechung.

Eine der zwei Mitangeklagten ist nicht erschienen. Die Vorsitzende Richterin liest ein Attest vor. Die Angeklagte sei demnach nicht reise- oder verhandlungsfähig. Ihr Verfahren soll deshalb vom Rest getrennt werden. Die Verteidiger des Arztes und der zweiten Arzthelferin werden lauter. Sie sehen hierfür keine rechtliche Grundlage.

In der Corona-Krise erlangte der angeklagte Arzt und Impfkritiker über die Grenzen des Landkreises Landsberg hinaus in der "Querdenker"-Szene Bekanntheit. Die Staatsanwaltschaft Augsburg nahm die Ermittlungen gegen ihn auf. Dem Mann wird vorgeworfen, während der Corona-Pandemie falsche Maskenbefreiungen ausgestellt zu haben. Ein Termin für die Hauptverhandlung wurde zunächst im November 2022 festgesetzt. Der Prozess musste jedoch mehrfach verschoben werden – krankheitsbedingt und durch Probleme bei der Terminfindung.

Kauferinger Arzt soll in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben

Das Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse ist vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Landsberg auf Mittwoch, 27. September, um 9 Uhr neu terminiert. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt zu haben, ohne die Empfänger der Atteste vor der Ausstellung untersucht zu haben. Neben dem Arzt müssen sich auch zwei Arzthelferinnen vor dem Schöffengericht wegen Beihilfe zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse verantworten. Sie sollen den Arzt in 47 Fällen beziehungsweise 39 Fällen unterstützt haben, indem sie jeweils die vom Arzt erstellten Blankoatteste ausgefüllt und an die Empfänger und Empfängerinnen weitergeleitet haben.

Die Vorsitzende Richterin hat acht weitere Verhandlungstermine bestimmt. Zu den Hauptverhandlungsterminen sind insgesamt 52 Zeugen geladen, auf die das Gericht aus prozessökonomischen Gründen eigentlich verzichten wollte, die drei Verteidiger der Angeklagten jedoch bestehen. Damit blieb nichts anderes übrig, als das Gerichtsverfahren auszusetzen und neu aufzurollen.

Die Polizei Landsberg ist am Mittwochvormittag nur in geringer Stärke vor Ort. Mit Protestaktionen war auch nicht zu rechnen. Im Vorfeld hatte der Kauferinger Arzt seine Unterstützerinnen und Unterstützer via Messengerdienst Telegram darum gebeten, zu einem störungsfreien Prozess beizutragen.