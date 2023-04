Landsberg

06:20 Uhr

Prozess in Landsberg: Angeklagter prellt Frau um mehrere tausend Euro

Plus Ein 56-Jähriger erschleicht sich mit falschen Versprechen das Vertrauen einer Frau. Mit seinen Maschen beschäftigt er nicht nur das Amtsgericht Landsberg.

Von Gerd Lodenkämper

Es soll wieder einmal der unbekannte Dritte gewesen sein, der sich in diesem Fall als Student in Afrika ausgab, als er im September 2020 per E-Mail an die Geschädigte herantrat und ihr erklärte, dass ihm von seinem Vater ein Vermögen von 13,5 Millionen US-Dollar hinterlassen worden sei. Damit das Geld auch vorzeitig ausgezahlt würde, müsse es nur noch auf einen neuen Kontoinhaber umgeschrieben werden. Und wenn die Geschädigte dazu bereit sei, versprach er ihr 60 Prozent des gesamten Vermögens. Übermittelt wurde das Ganze nicht von dem vermeintlichen Erben selbst, sondern von einem Mann, der sich in dieser Woche vor dem Landsberger Amtsgericht zu verantworten hatte.

Die Geschädigte hatte nämlich im Vertrauen auf die vom Angeklagten überbrachten Versprechen insgesamt 5225 Euro an Gebühren und Steuern auf zwei Konten des Angeklagten bei der Postbank überwiesen, die der Angeklagte seinen Worten zufolge umgehend zu einem Teil an den Dritten weitergeleitet und in weiteren Teilbeträgen abgehoben und an den weiterhin im Hintergrund verbleibenden Unbekannten ausgezahlt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

