Prozess in Landsberg: Betrüger muss hinter Gitter

Ein Mann aus dem Landkreis ist Dauergast am Amtsgericht. Jetzt bringt ihn der Verkauf eines Hühnermobils ins Gefängnis.

Wegen Betrugs musste sich ein 33-Jähriger aus dem Landkreis vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, über Ebay Bauteile für ein Hühnermobil für 4500 Euro verkauft, aber nach Erhalt des Geldes nicht geliefert zu haben.

Vor allem Taten in Zusammenhang mit der Hühnerzucht führten den gelernten Zimmerer schon so häufig vor das Amtsgericht, dass Strafrichter Michael Eberle dessen Anschrift und Geburtsdatum bereits aus dem Kopf ins Protokoll diktieren kann. Die dieses Mal zur Last gelegte Tat gestand der Angeklagte sofort. Nachdem er das Hühnermobil nicht geliefert hatte, trat sein Auftraggeber vom Vertrag zurück. Hier konnte ihm sogar positiv angerechnet werden, dass er, wenn auch nicht sofort, die gezahlte Summe zurückzahlte.

Einen weitaus größeren Zeitraum der Verhandlung nahm die Erörterung der Vorstrafen des Mannes in Anspruch. Nötigung, Diebstahl, Fahren ohne Versicherungsschutz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Nichtabführen von Versicherungsbeiträgen und immer wieder Betrug – aber frappierend war die Gleichgültigkeit, die der 33-Jährige, der in einer festen Partnerschaft lebt und einen Beruf gelernt hat, dabei an den Tag legte. Auch mehrere Gefängnisaufenthalte hatten ihn von diesem Weg nicht abbringen können. Die Höhe seiner Schulden gab er selbst mit rund 30.000 Euro an, die Aufzählung des Vorsitzenden anhand der ihm vorliegenden Auskünfte des Gerichtsvollziehers ergaben allerdings mehr als das Dreifache. Auf Fragen nach einem Schlussstrich, einem Neuanfang oder überhaupt einem Plan für die Zukunft reagierte er unwirsch, als ginge ihn das alles nichts an. Derzeit wohnt der Angeklagte auf dem Hof des Großvaters, den er bewirtschaftet.

Anzahl der Vorstrafen spricht gegen den Angeklagten

Die Staatsanwältin beantragte zwölf Monate Gefängnis und wies die Möglichkeit einer Bewährungsstrafe weit von sich. Die Verhandlung habe die Anklage vollständig bestätigt, und es sei auch zugunsten des Angeklagten zu werten, dass er geständig war und den Schaden wiedergutgemacht habe. Aber einiges spreche eben auch massiv gegen den Angeklagten, so die Anzahl der Vorstrafen, die Höhe des Betrags und dass er schon unter Bewährung gestanden habe, als er den Betrug beging.

Vor allem aber die Art und Weise, wie er zu seinen Taten stehe: Es sei geradezu faszinierend, dass er immer so weitermache, ob er nun unter Bewährung stehe oder gerade aus dem Gefängnis komme. Er habe keine Ahnung, wie es mit ihm weitergehe, wann er einen Schlussstrich ziehen wolle, ihm sei das offenbar alles „scheißegal“, so die Staatsanwältin wörtlich. Aber er habe sich mit dem Geld von anderen Leuten ein nettes Leben gemacht. Es konnte insofern kaum verwundern, dass dem Verteidiger in einem außergewöhnlich kurzen Plädoyer nichts anderes einfiel, als um eine milde Strafe zu bitten.

Das Gericht folgte der Staatsanwältin und verurteilte den 33-Jährigen zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Der Amtsrichter zeigte dem nun Verurteilten nochmals die Chancen auf, die der Hof des Großvaters böte. „Ihnen scheint es gleichgültig zu sein, wie es weitergeht mit Ihnen, mir nicht“, versuchte der Vorsitzende auf ihn einzuwirken. Er habe gesehen, warnte er, wie viele Menschen ihr Leben zerstört hätten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.