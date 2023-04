Betrunken schweren Unfall verursacht: Geschäftsmann zeigt vor Gericht Reue

Plus Ein betrunkener Autofahrer verursacht einen Unfall mit hohem Sachschaden und wird schwer verletzt. Vor Gericht in Landsberg gesteht er und gibt sich reumütig.

Auch schwere eigene Verletzungen bewahren einen Autofahrer bei schweren Verstößen gegen die im Straßenverkehr geltenden Regeln nicht davor, zusätzlich hart bestraft zu werden. Diese Erfahrung musste nun ein 43-jähriger Geschäftsmann vor dem Amtsgericht Landsberg machen.

Der Angeklagte hatte im Juli vergangenen Jahres sein Auto auf der Kreisstraße LL9 im Landsberger Westen stark beschleunigt und auf der Gegenfahrbahn einen Lastwagen gerammt. Dabei hatte er selbst sich erhebliche Verletzungen zugezogen, unter denen er noch heute erkennbar körperlich und psychisch leidet, während sein Beifahrer zwar mit leichteren, aber eben auch sehr schmerzhaften Verletzungen davonkam. An dem gerammten Lastwagen war ein Sachschaden von über 88.000 Euro entstanden.