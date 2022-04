Prozess in Landsberg: Derbe Beleidigungen gegen Polizisten

Plus Ein junger Mann muss sich in Landsberg vor Gericht verantworten, weil er Polizeikräfte verbal angeht. Ein Beweismittel ist die Aufzeichnung einer Bodycam.

Wegen Beleidigung von Polizisten musste sich ein 26-Jähriger vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Lageristen vor, im Juli 2021 unter der Karolinenbrücke zwei Polizeibeamte mit den Worten „All cops are bastards“ und „hijo de puta“, also Hurensohn, beleidigt zu haben. Auch ein weiteres Schimpfwort sei gefallen.