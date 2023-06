Landsberg

Prozess in Landsberg: Die Freunde mit Drogen versorgt

Weil er seine Freunde mit Drogen versorgt haben soll, stand ein junger Mann jetzt in Landsberg vor Gericht.

Plus Ein junger Mann gibt Kokain und Marihuana an Bekannte weiter. Von Handel spricht er aber vor dem Amtsgericht in Landsberg nicht.

Vor dem Amtsgericht Landsberg hatte sich ein 24-jähriger Lehramtsstudent zu verantworten, dem die Staatsanwaltschaft Handel mit kleineren Mengen von jeweils bis zu 30 Gramm Marihuana beziehungsweise Kokain in kleineren Mengen vorwarf. Sie hatte ihn daher angeklagt, in acht Fällen in der Absicht, Gewinn zu erzielen, Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben.

Zwischen den Beteiligten kam es zunächst zu einem vom Verteidiger, Rechtsanwalt Joachim Feller aus Landsberg, angeregten Rechtsgespräch, nach dem Amtsrichter Michael Eberle eine Bestrafung zwischen 180 und 220 Tagessätzen in Aussicht stellte, wenn der 24-Jährige ein konkretes, den Tatsachen entsprechendes Geständnis ablege, was dann auch geschah. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass der Angeklagte mit den Drogen praktisch keinen Gewinn gemacht hatte, da er die Betäubungsmittel bei einem Dealer lediglich abgeholt und an seine Freunde weitergegeben habe – dabei habe er nichts verdient, seine Abnehmer seien "alles Kumpels" gewesen. Etwas anderes ergab auch die Aussage des die Ermittlungen leitenden Polizeibeamten nicht.

