Prozess in Landsberg: Ein unschöner Biergartenbesuch

Plus Ein Mann pöbelt in der Landsberger Altstadt und wird gewalttätig. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Ein Besuch im Biergarten gehört für viele Menschen zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen. Vor Kurzem befasste sich das Amtsgericht Landsberg jedoch mit einer Auseinandersetzung in einem Biergarten, der sicherlich niemand gerne beigewohnt hätte. Laut Strafrichter Michael Eberle ergab die Beweisaufnahme folgenden Sachverhalt: