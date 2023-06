Landsberg

Prozess in Landsberg: Einbruch, Drogen und mehr

Plus Ein junger Mann steht in Landsberg kurz vor einer Gefängnisstrafe. Warum das Gericht ihm eine letzte Chance gibt.

Haarscharf am Gefängnis vorbeigekommen ist beim Amtsgericht in Landsberg ein 23-Jähriger, der wegen schweren Einbruchdiebstahls und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt wurde. Das Landsberger Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Katrin Prechtel erkannte auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und somit das Höchstmaß, das eine Bewährung noch zulässt. Die Staatsanwältin hatte in ihrem Schlussplädoyer zwei Jahre und sechs Monate gefordert.

Die Staatsanwältin hatte den derzeit als Verpacker in einem Lebensmittelkonzern Beschäftigten angeklagt, an einem offenstehenden Kellerfenster das Fliegengitter entfernt zu haben, um in die Kellerwohnung der Geschädigten zu gelangen. Dort habe er eine Spielkonsole mit Controller, zwei Bände mit Sammelkarten sowie eine Sammelmünze entwendet. Diese gestohlenen Gegenstände veräußerte der Angeklagte später an Dritte und vereinnahmte den Kaufpreis. Des Weiteren warf die Staatsanwältin ihm vor, in seiner Wohnung 9,5 Gramm eines Kokain-Gemischs aufbewahrt zu haben, um durch einen späteren Verkauf damit Gewinne zu erzielen.

