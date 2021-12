Landsberg

vor 18 Min.

Prozess in Landsberg: Eine Ehe nur zum Schein?

Plus Ein Mann aus Afghanistan und seine Ex-Frau sollen das Ausländeramt getäuscht haben. Vor Gericht in Landsberg wird unter anderem bekannt, dass er vier Kinder hat. Von anderen Frauen.

Von Ernst Hofmann

Ein 31-jähriger Mann aus Afghanistan soll nach einem Jahr Ehe mit einer 56-jährigen Frau aus dem Landkreis Landsberg das Ausländeramt des Landratsamts in einer Erklärung bewusst getäuscht haben, um zwei weitere Jahre in Deutschland bleiben zu können. Das Papier hat auch seine damalige Frau im Dezember 2017 unterschrieben. Dies mit dem Wortlaut „Wir sind verheiratet, leben zusammen und haben nicht vor, auseinanderzugehen.“ Doch es kam alles ganz anders. Die beiden standen jetzt in Landsberg vor Gericht: er als Angeklagter, sie als Zeugin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen