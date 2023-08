Prozess nach Wirtshausschlägerei in Landsberg: Opfer hat bis heute Schmerzen

Plus Zwei Männer wollen etwas trinken, das Lokal schließt aber gerade. Warum der Richter nach der Schlägerei auf Bewährung verzichtet und die beiden wohl ins Gefängnis müssen.

Eine Wirtshausschlägerei in einem Lokal in der Landsberger Innenstadt führte nun zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Landsberg. Mit der Folge, dass die beiden Verursacher ins Gefängnis müssen.

Es war bereits 0.30 Uhr an einem Abend im Juli vor zwei Jahren. Die beiden noch anwesenden Angestellten der Gaststätte waren gerade dabei, zu schließen. Nur eine kleine Gesellschaft von sechs Personen war noch da, als die beiden leicht angetrunkenen Angeklagten das Lokal betraten und Bier bestellten. Doch den Hinweis der Geschäftsführerin, „wir sind schon am Schließen, die Kasse ist bereits fertig, bitte gehen Sie wieder!“ akzeptierten sie nicht.