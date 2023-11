Prozess in Landsberg: Familienrennen auf der B17 bei Denklingen?

Plus Mutter und Sohn sind in getrennten Fahrzeugen viel zu schnell auf der B17 unterwegs. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Landsberg endet überraschend.

Die Staatsanwaltschaft hat einen 22-jährigen Mann und seine 46-jährige Mutter vor dem Amtsgericht Landsberg wegen eines Vorfalls auf der B17 bei Denklingen angeklagt: In getrennten Fahrzeugen sollen sie über eine Strecke von rund 13 Kilometern mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 50 Kilometer pro Stunde überschritten haben - gleichgültig gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und den geltenden Verkehrsregeln.

Es sei ihnen dabei vor allem darum gegangen, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, lautet der Vorwurf. Zudem haben sie laut Anklage andere Verkehrsteilnehmer überholt, ohne zuvor die Fahrtrichtung durch Blinken anzuzeigen und sich anschließend nicht wieder ordnungsgemäß rechts eingeordnet. Die beiden Angeklagten hätten sich demzufolge wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemäß Paragraf 315d des Strafgesetzbuches zu verantworten.