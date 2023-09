Prozess in Landsberg: Familienvater greift immer wieder Polizisten an

Plus Ein 51-Jähriger geht nach einem Familienstreit auf Polizisten los und beleidigt diese aufs Übelste. Vor dem Amtsgericht Landsberg zeigt er sich geläutert.

Wegen einer ganzen Reihe von Delikten - vor allem gegenüber Polizeibeamten - musste sich ein 51-jähriger, vierfacher Familienvater vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn nicht zum ersten Mal wegen tätlicher Angriffe und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung sowie Bedrohung und Beleidigung an. Es ging um zwei Vorfälle im März und November vergangenen Jahres.

Aufgrund eines Notrufs waren drei Polizisten zur Wohnung der Familie des Angeklagten gefahren. Anlass war ein Streit mit einer Tochter, die wütend immer wieder Türen so laut geschlagen hatte, dass die Nachbarn die Polizei riefen. Der Angeklagte wehrte sich nicht nur verbal, sondern auch körperlich gegen die Beamten. An der Auseinandersetzung war auch ein Sohn des Angeklagten beteiligt.