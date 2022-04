Prozess: In Landsberg greift ein Mann unvermittelt Passanten an

Plus Ein 23-Jähriger attackiert mehrere Personen auf dem Landsberger Infanterieplatz und muss sich nun vor Gericht verantworten. Von einem zweiten Täter fehlt jede Spur.

Ein Vorfall aus dem August vergangenen Jahres, bei dem zwei junge Männer gegen Mitternacht auf dem Infanterieplatz in Landsberg offenbar grundlos drei Passanten körperlich angegriffen und nicht unerheblich verletzt hatten, fand nun für einen der Angreifer ein Nachspiel vor dem Amtsgericht – der zweite war bereits im Zuge der weiteren Auseinandersetzungen, als Unbeteiligte eingegriffen hatten, geflohen und konnte nicht mehr ermittelt werden.