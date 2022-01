Prozess in Landsberg: Handelte eine Frau mit Kokain?

Plus Eine Frau aus dem Landkreis Landsberg soll mit Drogen gehandelt haben. Welche Rolle ihr Mann dabei spielt, der sich in Ausland abgesetzt hat.

Im Prozess am Amtsgericht Landsberg gegen eine 34-jährige Angeklagte, die unter anderem mit Kokain gehandelt haben soll, ist am Mittwoch nach dreieinhalb Stunden kein Urteil gesprochen worden. Dabei sprach die Frau aus dem Landkreis Landsberg auch über ihren Mann, der sich ins Ausland abgesetzt hat.