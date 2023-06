Prozess in Landsberg: Hat ein Landwirt ein Jungrind vernachlässigt?

Ein Jungrind muss aufgrund seiner Verletzungen eingeschläfert werden. Ein Nebenerwerbslandwirt steht deswegen in Landsberg vor Gericht.

Ein Landwirt aus dem südlichen Landkreis ist am Amtsgericht in Landsberg wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dem 32-jährigen Industriemechaniker gehört als Nebenerwerbslandwirt eine Landwirtschaft mit Rinderhaltung. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, entgegen seiner Verpflichtung als Tierhalter nicht rechtzeitig für die notwendige tierärztliche Behandlung eines Jungrindes gesorgt zu haben, demzufolge das Tier aufgrund seiner erheblichen Verletzungen über einen längeren Zeitraum erhebliche Schmerzen erlitt und schließlich vom Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Christoph Merk, Kempten, stellte die Vernachlässigung des Tieres als Folge der zurzeit nach neuesten Erkenntnissen der Technik stattfindenden Umbaumaßnahmen zum vollautomatischen Betrieb dar, die für den Bestand des von den Eltern übernommenen Betriebs alternativlos seien. Außerdem habe sein Mandant seinem Hauptberuf nachgehen müssen. Der Umbau habe immer wieder Probleme mit den Handwerkern und der Lieferung erforderlicher Teile gebracht, sodass sich die Baumaßnahmen immer wieder verzögert hätten und es in der Folge trotz der Vollfinanzierung zu finanziellen Engpässen gekommen sei.

Der Verteidiger spricht von einem bedauerlichen Einzelfall

Man könne auch nicht ganz ausschließen, dass dieser Umstand zu der zögerlichen Einschaltung des Tierarztes beigetragen habe, der zudem nicht am Wochenende, als man ihn gerufen habe, sondern erst am Montag gekommen sei – möglicherweise hätte man ihn besser bereits am Freitag um Hilfe gebeten. Diesen Hintergrund müsse man unbedingt sehen. Auf keinen Fall würde ein Tier seinem Schicksal überlassen. Es habe sich um einen bedauerlichen Einzelfall gehandelt, der sich sicher nicht wiederhole. Amtsrichter Michael Eberle räumte ein, dass man in so einer Situation natürlich zweimal überlege, bevor man den Tierarzt rufe, aber so etwas dürfe nun mal nicht passieren.

Angeklagter und Verteidiger sahen das ein und beschränkten den Einspruch gegen den Strafbefehl, der auf 50 Tagessätze à 60 Euro gelautet hatte, auf die Höhe des Tagessatzes. Sie konnten geltend machen, dass dieser zu hoch berechnet worden war, weil dabei von einem zu hohen Einkommen ausgegangen worden war. Die Staatsanwältin beantragte daraufhin, die Höhe des Tagessatzes auf 30 Euro festzusetzen, der Verteidiger hielt zehn Euro für angemessen, das Urteil des Gerichts lautete schließlich auf 50 Tagessätze à 20 Euro, also 1000 Euro Strafe.

Ein solcher Fall darf sich laut Richter Eberle nicht wiederholen

Zwar sei die finanzielle Situation in der Tat im Moment sehr eng. Man dürfe dabei jedoch nicht vergessen, dass der Verurteilte derzeit sein Vermögen mehre, und wer das schaffe, sei auch in der Lage, eine einigermaßen angemessene Strafe zu zahlen, so Eberle. Das Wichtigste sei aber, dass sich ein solcher Fall nicht wiederhole. Der 32-Jährige nahm das Urteil an, das, da die Staatsanwältin zustimmte, bereits rechtskräftig ist.

