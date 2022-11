Prozess in Landsberg: Im Drogen-Rausch ans Steuer gesetzt

Plus Er hat keinen Führerschein mehr und fährt im Drogenrausch Auto. Jetzt steht ein Mann deswegen in Landsberg vor Gericht.

Es war der einzige Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den der Angeklagte ganz entschieden zurückwies. Er sei nicht mit hoher Geschwindigkeit auf den Mitarbeiter des Abschleppunternehmens zugesteuert, wo sein Auto sichergestellt worden war, und habe den Mann daher auch nicht erheblich gefährdet, als dieser versuchte, ihn zum Anhalten zu bewegen. Er sei nur langsam gefahren und habe ihn sogar gewarnt, aus dem Weg zu gehen. Ansonsten gab der 33-jährige Wiesbadener vor dem Landsberger Amtsgericht alles zu, was die Staatsanwaltschaft ihm zur Last gelegt hatte.