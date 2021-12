Landsberg

05:58 Uhr

Prozess in Landsberg: Mann rastet gegenüber Polizisten aus

Weil er Polizeikräfte immer wieder beleidigt und bedroht hat, ist ein 39 Jahre alter Mann jetzt am Amtsgericht in Landsberg zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden.

Plus Ein Mann soll Polizeikräfte immer wieder bedroht und beleidigt haben. Dabei war er in der Regel betrunken. Vor dem Amtsgericht in Landsberg wird ihm der Prozess gemacht.

Von Ernst Hofmann

Wenn er über Tage hinweg getrunken hatte, absolut „blau“ war, ist ein 39-jähriger Mann in Landsberg regelmäßig total ausgerastet. Und hat sich vor allem gegenüber der Polizei aggressiv verhalten – auch im Saal 016 des Amtsgerichts Landsberg. Dort wurde der ehemalige Gebäudereiniger und heutige Hartz-4-Empfänger jetzt für eine Vielzahl von Straftaten zur Rechenschaft gezogen und schließlich auch verurteilt.

