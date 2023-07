Landsberg

Prozess in Landsberg: Mann schlägt in Bar auf einen Polizisten ein

In einer Bar im Landkreis Landsberg ist ein Mann auf Polizisten losgegangen.

Plus Ein Mann rastet in einer Bar im Landkreis Landsberg aus und geht auf die hinzugerufenen Beamten los. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Eine nächtliche Auseinandersetzung in einer Bar im östlichen Landkreis landete nun vor dem Amtsgericht in Landsberg. Ein 29-jähriger Mann wurde wegen eines von ihm lautstark und sehr aggressiv geführten Streits vom Inhaber des Lokals verwiesen. Weil er dem jedoch nicht nachkam, rief der Wirt gegen 1.30 Uhr die Polizei um Hilfe. Die beiden Beamten nahmen bei ihrer Ankunft schon von außen eine schreiende Person wahr und konnten den deutlich alkoholisierten Angeklagten an der Bar feststellen. Als einer der Beamten ihn und seinen Begleiter auseinanderschieben wollten, schlug der Angeklagte mehrfach auf einen Beamten ein, wodurch dieser unter anderem eine blutende Lippe davontrug.

Den Beamten gelang es unter großen Schwierigkeiten, den Angeklagten zu Boden zu bringen und dort zu fesseln. Auch als sie ihn zum Streifenwagen brachten, weigerte er sich hartnäckig einzusteigen, sodass „wir ihn dann in den Wagen setzten“, wie einer der Beamten bezeugte. Dabei beleidigte er die Polizisten als Rassisten und spuckte auch mehrfach nach ihnen. Entschuldigt hat er sich dafür zunächst einmal nicht.

