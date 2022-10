Prozess in Landsberg: Mann schlägt und vergewaltigt seine Freundin

Ein Mann schlägt und vergewaltigt seine Freundin. Er wird per Haftbefehl gesucht und steht jetzt in Landsberg vor Gericht.

Die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Landsberg gegenüber einem 30-Jährigen erhoben hatte, waren erheblich. Der gebürtige Landsberger, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, soll im November und Dezember des Jahres 2013 seine damalige Freundin mehrfach in seiner Wohnung in Utting an den Haaren gepackt, geschubst, mit der flachen Hand und der Faust geschlagen, ihr eine Kopfnuss verpasst und sie vergewaltigt haben. Die Geschädigte hatte ihre Verletzungen, die sie bei den Straftaten, vor allem bei der Vergewaltigung, erlitten hatte, gutachterlich untersuchen und somit belegen lassen, sodass eine erhebliche Bestrafung zu erwarten war.

Der Mann saß auch schon in Untersuchungshaft. Nach den Vorfällen Ende des Jahres 2013 hatte die Rechtsvertreterin der Geschädigten, Rechtsanwältin Dr. Silke Ackermann, schon einmal versucht, sich mit ihm unter anderem über ein angemessenes Schmerzensgeld zu verständigen. Dann war er jedoch auf einmal nicht mehr auffindbar, sodass Ende 2014 ein Haftbefehl gegen den Angeklagten erging. Der Gesuchte war in die Türkei gezogen, hatte dort eine Familie gegründet und muss inzwischen für zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren sorgen. Als er, um Arbeit zu suchen, wieder nach Deutschland kam, wurde er festgenommen und wartet seitdem in der Haft auf seinen Prozess.

Auf Anregung eines der Verteidiger des Angeklagten, Professor Christoph Kahle aus München, kam es trotz der erheblichen Vorwürfe vorab zu einem sogenannten Rechtsgespräch. Bei einem solchen soll mit den Verfahrensbeteiligten ausgelotet werden, ob im Interesse aller eine Einigung, mit der alle einverstanden sind, möglich ist, sodass ein langwieriger Prozess vermieden werden und so auch, wie in diesem Fall, einer Zeugin eine sie außergewöhnlich belastende Aussage vor Gericht erspart werden kann.

Die Vorsitzende, Strafrichterin Katrin Prechtel, stellte vorab die Bedingungen des Gerichts für den Fall einer Verständigung klar. Nur wenn ein umfassendes und vor allem glaubwürdiges Geständnis und eine Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 3000 bis 3500 Euro an die Geschädigte erfolge, könne eine Freiheitsstrafe von mindestens knapp zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Angeklagte hatte glaubwürdig versichert, dass er von seinem ehemaligen Arbeitgeber die Zusage habe, bei ihm sofort wieder arbeiten zu können, sobald er aus der Haft entlassen sei. Da er dann bei seinen Eltern wohnen wolle und keine Miete zahlen müsse, sei eine Zahlung in dieser Höhe auch unter Berücksichtigung seiner Unterhaltsverpflichtung gegenüber seiner Familie in der Türkei möglich und zumutbar.

Nach einer Stunde intensiver Beratungen waren die Beteiligten sich einig, und der Angeklagte war bereit, die von der Vorsitzenden zuvor als unabdingbar genannten Bedingungen zu erfüllen. Rechtsanwalt Kahle legte für seinen Mandanten das geforderte Geständnis ab, der sodann zu zwei Jahren Gefängnis mit Bewährung und Zahlung eines Schmerzensgeldes von 3500 Euro in monatlichen Raten von 100 Euro verurteilt wurde. Außerdem muss er sich unverzüglich zu einem Antiaggressionstraining anmelden, die Kosten des Verfahrens tragen und erhielt absolutes Kontaktverbot zur Geschädigten. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt und dem Verurteilten für das erste Jahr ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt.

In Übereinstimmung mit dem Staatsanwalt betonte die Vorsitzende, diese Verständigung sei in Anbetracht der erheblichen Anschuldigungen nur denkbar gewesen, weil die Tat inzwischen so weit zurückliege, der Angeklagte nicht vorbestraft sei und der Geschädigten durch sein Geständnis eine Aussage vor Gericht erspart hätte. Außerdem habe er soeben in der U-Haft einen Vorgeschmack davon bekommen, was ihn bei Verstoß gegen die Bewährungsauflagen erwarte. Sie habe durchaus Bauchschmerzen bei diesem Urteil, aber eine Gesamtwürdigung aller Aspekte lasse ausnahmsweise zu, in dieser Weise zu verfahren. Für den Staatsanwalt hatte bei dieser Gesamtbetrachtung auch eine Rolle gespielt, dass die Taten innerhalb eines Beziehungsgeflechts erfolgt seien, dem die Richterin unter Hinweis auf das besondere Vertrauensverhältnis innerhalb einer Beziehung widersprach.

Der Haftbefehl war entsprechend aufzuheben, und der 30-Jährige brauchte nicht mehr in die Haftanstalt zurückzukehren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.