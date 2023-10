Prozess in Landsberg: Mann verhält sich erst rücksichtslos, dann reumütig

Dem Angeklagten wird Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung vorgeworfen. Noch im Gericht gibt es seinen Führerschein ab.

Wenn der Angeklagte sich reumütig und einsichtig zeigt, kann es vor Gericht schnell gehen. So geschah es am Amtsgericht in Landsberg, wo ein 32-jähriger Mann wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung angeklagt war.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihn beschuldigt, auf der A96 den auf der linken Fahrspur fahrenden Geschädigten rechts überholt zu haben und danach sofort wieder auf die linke Fahrspur gewechselt zu sein. Der Geschädigte musste deswegen stark abbremsen und nach links auf das Bankett ausweichen. Anschließend soll der 32-Jährige dem Geschädigten zweimal den Mittelfinger gezeigt haben. Der deswegen ergangene Strafbefehl lautete auf zehn Monate Entzug der Fahrerlaubnis und eine Geldbuße in Höhe von 80 Tagessätzen à 40 Euro.

Dagegen legte der Angeklagte zwar über seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Markus Neumann aus Günzburg, Einspruch ein, beschränkte diesen aber von vornherein auf die Rechtsfolgen. Damit räumte er sein Fehlverhalten ein, wollte aber eine mildere Bestrafung, vorrangig eine Reduzierung der Führerscheinsperre und die Herabsetzung der Anzahl der Tagessätze erreichen. Außerdem sei bei der Festsetzung der Höhe des Tagessatzes sein Einkommen zu hoch eingeschätzt worden. Er habe auch wegen dieses Vorfalls das Taxifahren aufgegeben und arbeite jetzt als Reinigungskraft bei der Deutschen Bahn.

Die Staatsanwältin lobt die Einsicht des Angeklagten

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft lobte die Einsicht des Angeklagten. Auch dass kein Schaden entstanden sei und es keine Eintragung wegen verkehrsrechtlicher Delikte gebe, sei zugunsten des Angeklagten zu bewerten. Sie beantragte, den 32-Jährigen zu 50 Tagessätzen à 26 Euro und sieben Monaten Entzug der Fahrerlaubnis zu verurteilen. Rechtsanwalt Neumann schloss sich der Staatsanwältin in vollem Umfang an. Diesen übereinstimmenden Anträgen entsprach auch das Urteil von Richterin Katrin Prechtel, das auch bereits rechtskräftig ist, da die Beteiligten auf Rechtsmittel verzichteten. Zum Abschluss übergab Rechtsanwalt Neumann dem Gericht den Führerschein seines Mandanten.

Lesen Sie dazu auch