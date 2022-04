Prozess in Landsberg: Mann verprügelt Ex-Freund seiner Verlobten

Plus Ein Landsberger trifft sich mit seinem Kontrahenten auf einem Parkplatz, um sich zu prügeln. Dabei schlägt er mit einer Zaunlatte zu. Es gibt eine längere Vorgeschichte.

Die beiden Männer hätten sich auf dem Parkplatz verabredet, um sich dort zu prügeln. Als die Polizeibeamtin das als Zeugin vor Gericht aussagte, war ihr ihre Verwunderung darüber immer noch anzumerken. Für einen 52-Jährigen aus Landsberg hatte es zur Folge, dass er sich nun vor dem Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, begangen an dem ehemaligen Lebensgefährten seiner heutigen Verlobten, verantworten musste.