Prozess in Landsberg: Mit Krediten die Spielsucht finanziert

Plus Ein junges Ehepaar aus dem Landkreis Landsberg landet vor Gericht, weil es sich mit falschen AngabenKredite erschleicht. Das Geld investiert der 36-Jährige in Online-Spiele. Geld im sechsstelligen Bereich ist verloren.

Von Gerd Lodenkämper

Es war seine Spielsucht, die einen 36-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg nicht nur insgesamt um einen Betrag von annähernd 200.000 Euro, sondern nun auch vor das Landsberger Amtsgericht brachte. Die Staatsanwaltschaft warf ihm und seiner inzwischen geschiedenen Ehefrau Urkundenfälschung in mehreren Fällen vor und klagte sie an, mehrere Kontoauszüge und Gehaltsnachweise gefälscht zu haben, um so bei verschiedenen Banken Kreditauszahlungen von über 66.000 Euro zu erlangen.

