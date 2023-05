Prozess in Landsberg: Motorradfahrer beleidigt und nötigt Autofahrer

Plus Auf der B17 bei Denklingen gefährdet ein Motorradfahrer andere Verkehrsteilnehmer. Wie er sein Verhalten vor Gericht rechtfertigt.

Vor dem Amtsgericht ist ein Mann aus dem Landkreis mit seinem Ansinnen gescheitert, eine Reduzierung seines Fahrverbotes von zwei Monaten zu erreichen, das durch einen Strafbefehl wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung gegen ihn verhängt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 55-Jährigen vorgeworfen, im August vergangenen Jahres als Motorradfahrer auf der B17 im Bereich Denklingen einen Autofahrer zunächst im zweispurigen Bereich bedrängt und dann nach einem Überholvorgang im einspurigen Bereich ausgebremst zu haben. Zudem soll er diesen mehrfach mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt haben.

Ein von Amtsrichter Michael Eberle vorgespieltes Video belegte diesen Vorwurf. Dort ist zu sehen, wie der Angeklagte als Motorradfahrer vor anderen Verkehrsbeteiligten in Schlangenlinien fährt, nach dem Überholen und Einscheren grundlos scharf runterbremst und dadurch eine erhebliche Gefährdung der nachfolgenden Verkehrsteilnehmer in Kauf nimmt, die nur durch Vollbremsungen Auffahrunfälle verhindern können. Außerdem ist auf den Videos zu erkennen, wie der Angeklagte die Insassen der überholten Autos durch ausgestreckten Mittelfinger beleidigt.