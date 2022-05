Prozess in Landsberg: Nazi-Vorwürfe und Soft-Air-Waffen in der Arbeit

Plus Ein 31-Jähriger muss sich in Landsberg vor Gericht verantworten, weil sich ein Praktikant von ihm bedroht fühlt. Es geht um Nazi-Vorwürfe und Soft-Air-Waffen.

Wie leicht aus herben, aber nicht ernst gemeinten Späßen strafbare Handlungen werden können, zeigte ein Prozess vor dem Landsberger Amtsgericht. Der 31-jährige Mitarbeiter eines Maschinenbauunternehmens hatte sich dort wegen des Vorwurfs der Beleidigung und Bedrohung zu verantworten.