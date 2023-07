Prozess in Landsberg: Ohne Pass geht es ins Gefängnis

Plus Ein abgelehnter Asylbewerber muss sich einen Reisepass ausstellen lassen. Doch der Mann kommt dieser Verpflichtung einfach nicht nach.

Mit einem Bein im Gefängnis steht inzwischen ein 27-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Mali, da er es trotz wiederholter Aufforderung des Landratsamts hartnäckig unterlässt, sich um einen Reisepass zu bemühen. Weil sein Asylverfahren erfolglos war, unterliegt er jetzt der allgemeinen Passpflicht, kommt dieser aber einfach nicht nach. Jetzt stand er in Landsberg vor Gericht.

Nachdem ihn eine deswegen schon 2018 erfolgte Verurteilung zu 120 Tagessätzen und zuletzt noch nicht einmal eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von sieben Monaten zum Umdenken brachten, verurteilte ihn das Amtsgericht Landsberg auf die erneute Anklage der Staatsanwaltschaft nun zu acht Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Amtsgerichtsdirektor Michael Eberle machte dem Verurteilten aber auch sofort klar, wie er den Antritt der Freiheitsstrafe noch verhindern könne: Indem er nämlich rechtzeitig Berufung einlege und sofort den Pass beim Landratsamt beantrage, um diesen bei der Verhandlung über die Berufung beim Landgericht vorlegen zu können. Dann werde man ihn sicher nicht ins Gefängnis schicken.