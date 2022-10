Landsberg

vor 34 Min.

Prozess in Landsberg: Schläge statt Verlobung

Plus Ein Paar will sich eigentlich verloben. Dann wird der Mann handgreiflich. Jetzt muss er sich dafür vor Gericht in Landsberg verantworten.

Von Gerd Lodenkämper Artikel anhören Shape

Wegen Körperverletzung an seiner Verlobten musste sich ein 51-Jähriger aus dem Landkreis vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem arbeitslosen Heizungsbauer vor, im März, am Tage der geplanten Verlobung, seine Freundin nach einem heftigen Streit im Badezimmer ihrer Wohnung am Nacken gepackt, mit kaltem Wasser abgeduscht und mehrmals mit der flachen Hand rechts und links ins Gesicht, gegen den Nacken und auf den Hinterkopf geschlagen zu haben. Zuvor soll er sich Einlass zu ihrer Wohnung verschafft haben, indem er so heftig gegen die Wohnungstür schlug, dass das Schloss herausbrach. Danach soll er mit dem Auto weggefahren sein, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu haben.

