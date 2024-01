Prozess in Landsberg: Volksverhetzung im sozialen Netzwerk

Ein Mann postet strafwürdige Kommentare. Vor Gericht entschuldigt sich dafür. Dennoch wird er bestraft.

Wer in sozialen Netzwerken wie dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) strafwürdige Posts abgibt, der kann vor Gericht landen. Das zeigte sich jetzt am Fall eines 30 Jahre alten Mannes aus dem westlichen Landkreis Landsberg, der in zwei Fällen transphobe und fremdenfeindliche Kommentare abgab sowie es guthieß, eine zwölfjährige Straftäterin zu töten oder zumindest schwer zu verletzten. Der Angeklagte musste sich deshalb am Amtsgericht in Landsberg wegen Volksverhetzung und Billigung von Straftaten verantworten.

Wegen der Kommentare hatte der Angeklagte einen Strafbefehl erhalten, gegen den er zunächst Einspruch einlegte. In der Verhandlung am Amtsgericht in Landsberg beschränkte er den Einspruch auf die Rechtsfolgen, sprich auf die Strafe für die begangenen Taten. Denn dass die Posts von ihm stammten, gab der 30-Jährige zu und entschuldigte sich auch dafür.

Die Kommentare schreibt der Angeklagte von zu Hause aus

Wie vor Gericht bekannt wurde, hatte der Mann seine Kommentare von zu Hause aus verfasst. Im Dezember 2022 bezeichnete er eine transgeschlechtliche Person unter anderem als „degeneriert“. Er habe aus Wut geschrieben, weil diese Person von der Krankenkasse eine ähnliche Leistung erhalten habe, die ihm dagegen versagt worden sei.

Im Juni 2023 beleidigte er eine Person mit afrikanischen Wurzeln: „Wieso muss ich meine Atemluft mit so einem Ding teilen“, postete der Mann laut Prozessunterlagen. Im Mai 2023 hatte er den Fall einer zwölfjährigen Schülerin kommentiert, die von einer Mitschülerin und einen Mitschüler getötet worden war. Weil er dazu postete „Rein in den Häcksler mit der Göre“ habe er eine Straftat billigend in Kauf genommen, so die Meinung der Staatsanwaltschaft.

Der nicht vorbestrafte Angeklagte räumte die Straftaten ein. Das Gericht unter Vorsitz von Alexander Kessler verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro. Damit waren dann auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung einverstanden. Das Urteil ist rechtskräftig.

