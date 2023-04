Landsberg

22.04.2023

Prozess in Landsberg: Wer hat die verbotenen Kräuter bestellt?

Plus Ein Mann soll sich verbotene Kräuter haben schicken lassen. In Landsberg steht er deswegen vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht in Landsberg musste sich ein 30-jähriger Familienvater aus dem Landkreis verantworten, weil er laut Anklage der Staatsanwaltschaft über das Internet in den Niederlanden 18,5 Gramm Kräutermischungen an die Wohnadresse seiner Eltern bestellt haben soll, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Wirkstoffe enthalten. Die Kräuter waren allerdings schon vor der Auslieferung sichergestellt worden.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Stefan Unrein aus Eggenfelden, erklärte, die Bestellung müsse von einer anderen Person getätigt worden sein. Es sei nicht einmal erkennbar, dass die Sendungen aus den Niederlanden stammten und insofern seinem Mandanten ein Vorsatz schon mal gar nicht nachzuweisen sei. Eine im Januar beim Angeklagten durchgeführte Hausdurchsuchung hatte, wie auch die Kontrolle seines Handys, keinerlei Hinweise erbracht, die die Anklage hätten stützen können. Ein Gutachter hatte anschließend bestätigt, dass die Kräuter Wirkstoffe enthielten, die als Drogen einzustufen seien.

