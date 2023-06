Landsberg

vor 48 Min.

Prozess in Landsberg: Zugbegleiter bedroht und beleidigt

Ein Vorfall am Bahnhof in Utting hatte jetzt ein Nachspiel und wurde vor dem Amtsgericht in Landsberg verhandelt.

Plus Ein Betrunkener blockiert in Utting die Tür eines Zugs und darf nicht mitfahren. Aus Wut wirft er eine Flasche nach einem Bahnbegleiter.

Von Gerd Lodenkämper Artikel anhören Shape

Wegen eines Vorfalls am Bahnhof in Utting musste sich ein 26-jähriger Somalier vor dem Amtsgericht Landsberg wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und Bedrohung verantworten. Beim Urteilsspruch kämpfte er mit den Tränen.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatte der junge Mann gemeinsam mit einem seiner Begleiter die Tür eines Zuges blockiert, weil sie noch auf denjenigen warteten, mit dem sie gemeinsam in der Gaststätte am Bahnhof getrunken hatten. Da der Zug dadurch nicht weiterfahren konnte, verweisen ihn, so die Anklage, der Triebwagenführer und der Zugbegleiter des Zuges, woraufhin der Angeklagte beide unflätig beschimpfte. Als er dann auch noch merkte, dass einer von ihnen die Polizei verständigt hatte, warf er unvermittelt mit voller Wucht eine Glasbierflasche in Richtung des Zugbegleiters, verfehlte dessen Kopf nur knapp und traf ihn unterhalb des Halses. Der Geschädigte erlitt dabei schmerzhafte Prellungen und war drei Wochen arbeitsunfähig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen