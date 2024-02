Landsberg

Landwirt lässt krankes Kalb nicht behandeln und verenden

Plus Ein Bauer akzeptiert einen Strafbefehl für ein verendetes Kalb nicht. Im Gerichtverfahren präsentiert er eine andere Version. Die bezeichnet der Richter als "abenteuerlich".

Von Christian Mühlhause

Nach drei Monaten endete das Leben eines Kalbs elendig, weil der Besitzer, ein 46-jähriger Landwirt aus dem Kreis Landsberg, das junge Tier nicht behandeln ließ. Die Liste der Körperstellen mit eitrigen Entzündungen, die Staatsanwalt Gregor Hohenadl vortrug, war lang, hinzu kam noch ein Bruch des Mittelfußknochens. Der Rinderhalter präsentierte eine völlig andere Version des Geschehens, als dies die Anklageschrift nahelegte. Richter Thomas Kirschner warnte ihn aber eindringlich.

Der Landwirt im Nebenerwerb habe im Januar 2023 in Kauf genommen, dass das Tier Schmerzen erleide und sterbe und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, so der Staatsanwalt. Gleich zu Beginn machte Richter Thomas Kirschner klar, dass der Einspruch gegen den Strafbefehl „keine Erfolgsaussichten“ habe. In dem waren 140 Tagessätze á 40 Euro festgesetzt worden. „Sie müssen damit rechnen, dass es noch schlimmer für Sie wird, wenn Sie dabei bleiben. Auch eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung ist denkbar.“

