Landsberg

06:30 Uhr

Prozess: Sexualstraftäter nimmt trotz Verbot Kontakt zu Kindern auf

Plus Ein pädophiler Rentner aus dem Kreis Landsberg musste wegen Missbrauchs bereits eine Haftstrafe verbüßen. Nun landet er aufgrund seiner Neigung erneut vor Gericht.

Von Dominik Stenzel

Seitdem er eine Freiheitsstrafe wegen Kindesmissbrauchs abgesessen hat, darf ein Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg keinen Kontakt zu Kindern aufnehmen. Dieser Weisung soll er sich widersetzt haben – und in mehreren Fällen Zeit mit dem Sohn und der Tochter eines befreundeten Familienvaters verbracht haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden außerdem kinder- und jugendpornografische Bild- und Videodateien auf seinem Notebook und seinem Mobiltelefon gefunden. Wegen dieser Vergehen musste sich der 73-Jährige nun vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Landsberg verantworten und legte ein umfassendes Geständnis ab. Auch deshalb kam er gerade noch mit einer Bewährungsstrafe davon.

Im Jahr 2015 wurde der Angeklagte – damals wohnte er noch im Landkreis Ostallgäu – vom Landgericht in Kempten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Er hatte in mehreren Fällen seine beiden Stiefenkeltöchter sexuell missbraucht. Rund ein Jahr nach der Haftentlassung zog er in den nördlichen Landkreis Landsberg, wo er seither allein in einer Wohnung lebt. Wegen der vorherigen Verurteilung steht der Mann unter Führungsaufsicht und es ist ihm verboten, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen. Doch bei einem Kontrollbesuch wurde ein Kriminalbeamter misstrauisch: Am Kühlschrank entdeckte er ein Bild, das den Angeklagten gemeinsam mit einem Mädchen im Grundschulalter zeigte.

