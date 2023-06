Prozess um Messer-Attacke in Disco nimmt eine Wende

Ein junger Mann geht mit einem Cuttermesser auf einen Auszubildenden los. Vor Gericht in Landsberg wird er dafür verurteilt.

Zu einer Wende kam es bei der Fortsetzung des Prozesses über eine tätliche Auseinandersetzung in einer Landsberger Diskothek. Die Staatsanwaltschaft hatte einem 27-jährigen Lagerarbeiter vorgeworfen, einen 21-jährigen Auszubildenden mit einem Cuttermesser eine mehrere Zentimeter lange Schnittwunde hinter dem Ohr beigebracht zu haben.

Der Fortsetzungstermin war nötig geworden, um weitere Zeugen anzuhören, nachdem der Angeklagte bisher noch nicht hundertprozentig überführt war. Doch beeindruckt von den Aussagen der Zeugen in der ersten Verhandlung räumte der Angeklagte durch seinen Verteidiger, den Münchner Rechtsanwalt Alexander Esser, nun den Tatvorwurf zu Beginn des neuen Termins sofort umfassend ein. Er bewahrte sich damit mit großer Wahrscheinlichkeit davor, wegen gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis zu müssen. Sein Mandant habe immer wieder mit den Aggressionen angefangen, berichtete der Verteidiger darüber hinaus. Die erhebliche Alkoholisierung an dem Abend habe eine große Rolle dabei gespielt, dass er sich so provoziert gefühlt habe, heute tue ihm das alles sehr leid. Wegen seines regelmäßigen erheblichen Trinkens wolle er sich auch in Behandlung begeben.

Der Angeklagte hatte erhebliche Stimmungsschwankungen

Der danach noch angehörte Polizeibeamte bestätigte vorwiegend die erheblichen Stimmungsschwankungen des 27-Jährigen, der sich zum Teil sehr kooperativ verhalten habe, dann aber mehrfach schnell ins Gegenteil verfallen sei. Schon beim Plädoyer der Staatsanwältin zeigte sich, dass das Geständnis die klügste Entscheidung war, die der Angeklagte treffen konnte. Das Geständnis, zu dem er sich habe durchringen können, stimme mit den Zeugenaussagen überein, und zeige seine Einsicht. Obwohl er einschlägig vorbestraft sei und trotz der besonderen Gefährlichkeit seiner Handlung, mit dem Cuttermesser in Richtung Kopf des Geschädigten zu zielen, könne die von ihr beantragte Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren noch einmal zur Bewährung ausgesetzt werden.

Strafrichter Eberle verurteilte den 27-Jährigen unter Einbeziehung eines weiteren Verfahrens zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung. Unter ausdrücklichem Hinweis auf das Geständnis führte er aus, dass für eine Bewährung Vertrauen wichtig sei, und dieses könne man nur haben, wenn die Einsicht in das Unrecht einer Tat vorhanden sei, und das ginge nur bei einem Geständnis. Das Geständnis sei "der entscheidende Dreh" gewesen. Immerhin war es derselbe Richter gewesen, der bei dem Angeklagten im Januar 2022 schon einmal eine Bewährung verantwortet hatte. Das Geständnis sei also der dicke Pluspunkt gewesen, und auch die Alkoholisierung müsse strafmildernd gewertet werden, was sich für die Zukunft aber ausschließe; denn jetzt wisse der Verurteilte, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gewalttätig werden könne.

Wegen seiner Alkoholprobleme muss sich der Angeklagte beraten lassen

Die Voreintragungen, wenn auch ohne größere Gewalttaten darunter, hätten sehr gegen den Angeklagten gesprochen. Der Verurteilte erhielt außerdem die Auflage, 3000 Euro an die Caritas zu bezahlen und sich wegen seiner Alkoholprobleme in fachgerechte Beratung zu begeben. Zusätzlich wird ihm für die Bewährungszeit von drei Jahren ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Nach Ansicht des Verteidigers hätten ein Jahr und drei Monate auf Bewährung auch gereicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

