Prozess wegen Kindesmissbrauchs: Mann aus dem Kreis Landsberg gesteht

Ein betagter Mann aus dem Landkreis Landsberg ist geständig: Vor vielen Jahren soll er die Enkel seiner Partnerin sexuell missbraucht haben. Eine Antwort bleibt er sich selbst und seinen Opfern jedoch bislang schuldig.

Vor der Jugendschutzkammer im Landgericht Augsburg begann am Mittwoch die Hauptverhandlung gegen einen Mann aus dem Landkreis Landsberg. Dem mittlerweile 84-Jährigen werden mehrere Sexualdelikte im familiären Umfeld zur Last gelegt.