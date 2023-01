Landsberg

vor 18 Min.

Mehrfache Vergewaltigung in der Beziehung: Urteil gegen Landsberger gefallen

Plus Ein Landsberger soll seine Ex-Freundin mehrfach vergewaltigt haben. Das Jugendschöffengericht fällt in dem Fall nun ein Urteil.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Es war der zweite Prozesstag vor dem Amtsgericht in Augsburg, in dem sich ein Landsberger wegen vielfacher Vergewaltigung verantworten muss. Der Mann soll seine Ex-Freundin in ihrer Beziehung bedroht und mehrmals zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Die Richterin und zwei Schöffen hörten bereits die Aussagen des ehemaligen Paares an. Jetzt zudem ein Gutachter vor Gericht. Er sollte feststellen, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen