Landsberg/Pürgen

Landkreis Landsberg ist ein schwieriges Pflaster für Gewerkschaften

Joey von Brand (links) ist Vorsitzender des neuen Betriebsrats bei ATX Hardware in Pürgen. Dem Gremium gehört auch Axel Schmid (rechts) an. Unterstützt wurden sie von Karl Musiol, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Weilheim.

Plus Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Unsere Redaktion spricht mit Mitgliedern eines neu gegründeten Betriebsrats und mit Gewerkschaftern über die Situation im Kreis Landsberg.

Von Christian Mühlhause

Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und traditionell auch ein Tag, an dem die Gewerkschaften mobilisieren. Die haben im Landkreis Landsberg aber teils einen vergleichsweise schweren Stand, wie sich im Gespräch mit den Bevollmächtigten der Gewerkschaften Bergbau, Chemie, Energie (BCE) und IG Metall zeigt. Letztere hat Beschäftigte der wachsenden Firma ATX Hardware in Pürgen auf dem Weg zur Gründung eines Betriebsrats unterstützt. Die Wahl fand am 27. März statt. Der Betriebsratsvorsitzende Joey von Brand sagt: "Natürlich fühlte sich die Geschäftsführung etwas überfahren, als wir es öffentlich gemacht haben." Er spricht über seine Motive und die Reaktionen. Unsere Redaktion hat auch beim Unternehmen nachgehakt.

Seit sechs Jahren arbeitet Joey von Brand bei ATX. Es seien vor allem zwei Faktoren gewesen, die ihn und Axel Schmid, seit acht Jahren bei der Firma, dazu bewogen hätten, mit weiteren Mitstreitern die Betriebsratsgründung anzugehen. In jüngerer Vergangenheit habe in dem Unternehmen mit nun 130 Mitarbeitenden der Zusammenhalt ab- und die Fluktuation zugenommen. "Ich stand auch vor der Frage, ob ich den einfacheren Weg gehe und mich nach einer neuen Stelle umsehe oder ob ich hier etwas bewegen möchte", sagt von Brand. Aus seiner Sicht sind es meist Kollegen, die länger da sind und eine Bindung zum Unternehmen haben, die in Gesprächen mitbekommen, wo es hakt, und sich einbringen wollen. "Ich wollte nicht mitjammern, sondern aktiv etwas tun", sagt auch Schmid. Sieben Betriebsräte gibt es jetzt bei ATX.

