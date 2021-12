Landsberg: Verbotenes Überholmanöver bringt Linienbus in Gefahr

Eine Busfahrerin reagiert bei Landsberg geistesgegenwärtig, als ihr trotz Überholverbots ein Auto auf ihrer Spur entgegenkommt.

Ein Unfall mit einem Linienbus hat sich am Freitag auf der Ortsverbindungsstraße Landsberg in Richtung Pürgen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 65-jähriger Autofahrer trotz Überholverbots in diesem Bereich ein anderes Fahrzeug. Ein entgegenkommender Linienbus musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Dabei streifte dieser einen am Straßenrand angebrachten Leitpfosten. Am Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die 36-jährige Busfahrerin und die beförderten Fahrgäste blieben unverletzt. (lt)

