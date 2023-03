PV-Anlagen im Landsberger Frauenwald scheitern am Stromnetz

Plus Die Landsberger Firma IMT möchte Photovoltaikanlagen installieren, stößt dabei aber auf Hürden. Im Industriepark Frauenwald ist das kein Einzelfall.

Seit Monaten befinden sich die Photovoltaikmodule bereits auf dem Dach der Landsberger Firma IMT. In Betrieb ist die Anlage allerdings (noch) nicht, denn das Stromnetz im Frauenwald ist für eine Einspeisung zu schwach. Im Bereich des Industriegebiets haben weitere Unternehmen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Gegenüber unserer Redaktion äußern sich die Stadtwerke dazu und versprechen Abhilfe.