Landsberg

vor 54 Min.

Pygmalion: Historisch, klassisch und modern

Plus Das TNT-Theatre und die ADG Europe zeigen in Landsberg, wie man den Klassiker von G. B. Shaw mit modernem Humor und anderem Ende an die heutige Zeit anpassen kann.

Von Sarah Schöniger

Das Theaterstück „Pygmalion“, das wohl eher als „My Fair Lady“ bekannt ist, wurde von der TNT-Theater Group und der ADG Europe in der Originalsprache Englisch aufgeführt. Gekürzt und mit viel Humor, liebevollen Choreografien und akustischen Zwischensequenzen ausgestattet, schafft es Paul Stebbings mit seiner Inszenierung, Jung und Alt im Publikum an die Geschichte zu fesseln.

Die Story ist bekannt, das Ende eher nicht

Die Geschichte bleibt nah am Original und der Filmadaption. Die Blumenverkäuferin Eliza Doolittle trifft erstmals auf Freddy Eynsford-Hill, dessen Mutter, Colonel Pickering und Professor Henry Higgins. Der Professor hat eine Leidenschaft für Phonetik und bestimmt die Dialekte der Anwesenden. Dabei kritisiert er Elizas Aussprache. Er behauptet, er könnte in nur sechs Monaten Elizas Artikulation so verbessern, dass diese als Herzogin durchgehen könnte. Am nächsten Tag sucht Eliza den Professor und den Colonel für ein Sprachtraining auf. Professor Higgins schlägt daraufhin dem Colonel eine Wette über seine Aussage vom Vortag vor. Während sich Eliza im Haus des Professors umzieht, trifft Alfred Doolittle, Elizas Vater, bei Professor Higgins ein. Er verlangt fünf Pounds für seine Tochter und der Professor zahlt, beeindruckt von Doolittles Überzeugungskraft. Eliza meistert das Sprachtraining, fällt aber bei einer Übung mit der Mutter des Professors, Freddy und Frau Eynsford-Hill durch ihre direkte Art auf. Bei dem abschließenden Test, während eines Balls, wird sie jedoch für eine Herzogin gehalten. Wieder im Haus des Professors belauscht Eliza ein Gespräch zwischen Higgins und dem Colonel, in welchem sich der Professor für seinen Erfolg feiert und sich freut, dass das Experiment nun zu Ende sei. Nach dem Pickering zu Bett gegangen ist, stellt sich Eliza Higgins und wirft ihm vor, sie sei ihm egal. Als dieser respektlos versucht sie zu beruhigen, läuft Eliza fort.

