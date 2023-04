Quadfahrer wird nach Faustschlag zu Gefängnisstrafe verurteilt

Ein Autofahrer wird auf der B17 bei Landsberg brutal niedergeschlagen. Der Angeklagte zeigt sich beim zweiten Verhandlungstermin uneinsichtig.

Vor dem Amtsgericht Landsberg wurde in dieser Woche das Verfahren fortgesetzt, in dem einem Quadfahrer neben diversen Nötigungen vor allem ein Faustschlag mit erheblichen Folgen vorgeworfen worden war. Das Schöffengericht verurteilte ihn am Ende zu einer Gefängnisstrafe.

Der Geschädigte und seine Lebensgefährtin waren laut ihrer Aussage an einem Sonntag im Juni vergangenen Jahres mit ihren im Auto schlafenden Kindern auf dem Heimweg von einem Ausflug auf der B17 und dabei hinter dem angeklagten Quadfahrer unterwegs. Dieser bremste sie mehrmals grundlos so hart aus, dass der Geschädigte nur durch starkes Abbremsen seinerseits einen Aufprall verhindern konnte.

Opfer erleidet Schädelbruch und mehrere Gehirnblutungen

Nachdem es dem Geschädigten dann doch gelungen war, an dem Angeklagten vorbeizufahren, habe dieser ihn anschließend rechts auf dem Seitenstreifen überholt, so der Geschädigte nun vor Gericht, und ihn sodann bis zum Stillstand ausgebremst. Danach sei es ein Fehler gewesen, auszusteigen. Der Angeklagte sei nämlich sofort aggressiv auf ihn zugekommen, sodass er instinktiv zur Abwehr die Hände gehoben und ihm den Fuß entgegengehalten habe. Dabei könnte der Angeklagte Verletzungen am Hoden und im Nacken davongetragen haben.

Der Geschädigte war anschließend durch einen plötzlichen Faustschlag ungebremst nach hinten mit dem Kopf auf den Asphalt gefallen und erheblich verletzt worden. Außer einer geplatzten Oberlippe habe er einen Schädelbruch und mehrere Hirneinblutungen davongetragen. Er sei dreieinhalb Monate krankgeschrieben gewesen. Außerdem habe er häufig unter Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen gelitten und Krampfanfälle gehabt.

Der Angeklagte hatte bei dem Vorfall Motorradhandschuhe getragen. Damit begründete das Gericht später die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, da die stabilen Handschuhe wegen ihrer Beschaffenheit geeignet seien, schwerwiegende Folgen herbeizuführen. Man müsse froh sein, so die vorsitzende Richterin Katrin Prechtel in der ersten Verhandlung, dass das Opfer noch lebe.

Lesen Sie dazu auch

Nachdem der Angeklagte sich im ersten Termin noch halbwegs selbstkritisch gezeigt und behauptet hatte, sich um ein Antiaggressionstraining bemüht zu haben, versuchte er jetzt, den Grund für sein Verhalten vor allem dem Geschädigten zuzuschieben. Auf Nachfragen des Gerichts musste er einräumen, wegen des Trainings lediglich einen Anruf getätigt zu haben.

Das Gericht bleibt knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft

Seine geradezu hartnäckige Uneinsichtigkeit, auch hinsichtlich anderer Delikte, führte in erster Linie auch dazu, dass der 47-Jährige nun ins Gefängnis muss. Das Schöffengericht folgte der Staatsanwältin, die die Anklage in vollem Umfang durch die Hauptverhandlung bestätigt sah und eine Verurteilung des Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Sachbeschädigung zu zwei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe beantragte – ein Strafmaß, das eine Bewährung ausschließt.

Das Gericht blieb lediglich zwei Monate unter diesem Antrag, womit eine Bewährung grundsätzlich zwar möglich gewesen wäre, für die aber aufgrund der Sozialprognose des Angeklagten nichts sprach. Außerdem wurde eine Führerscheinsperre von weiteren acht Monaten festgelegt. Seine Fahrerlaubnis hatte er in einem anderen Verfahren verloren.

Das Schöffengericht verurteilte schließlich die 21-jährige Mitangeklagte, die ebenfalls auf dem Quad saß, wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch von ihr getätigte Bildaufnahmen zu 90 Tagessätzen à 15 Euro. Sie hatte das Opfer gefilmt, als es stark blutend im Schoß seiner Beifahrerin lag. Die Aufnahmen des schwerverletzten Geschädigten seien nicht, wie vom Verteidiger dargelegt, zur Sicherung von Beweismitteln erfolgt. Es wäre besser gewesen, dem Mann zu helfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.