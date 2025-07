Qualifizierungsprojekt zur beruflichen Integration von Frauen

Von Anfang Februar bis Mitte Juni dieses Jahres führte "Frau und Beruf", eine Einrichtung für die gezielte Förderung von Frauen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung, das Qualifizierungsprojekt INA Next Step durch. Der Schwerpunkt lag auf der Vermittlung berufsfachlicher Kompetenzen, insbesondere zur Vorbereitung auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt. Inhalte des Projekts umfassten unter anderem Schulungen im Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen sowie eine fachlich begleitete Unterstützung im Bewerbungsprozess.

Dank der großzügigen Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen konnten alle Teilnehmerinnen mit Leihnotebooks ausgestattet werden. Dies ermöglichte nicht nur eine aktive Teilnahme am Onlineunterricht über die Präsenzzeiten hinaus, sondern förderte auch die nachhaltige Vertiefung des Gelernten in eigenem Tempo von zuhause aus. Die ersten Erfolge des Projekts lassen sich bereits sehen: Zwei ukrainische Teilnehmerinnen haben schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben und können ihr im Studium erworbenes Wissen nun im Berufsalltag einbringen. Die anderen Teilnehmerinnen befinden sich in einem intensiven Bewerbungsprozess. Durch ihre Spende leistet die Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen einen wichtigen Beitrag zur beruflichen und sozialen Förderung von Frauen und ermöglicht es, wertvolle Bildungsinitiativen zu realisieren, die die Lebensperspektiven vieler Frauen in der Region nachhaltig verbessern.

