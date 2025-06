Radfahren in Landsberg: Zu schmal und zu unsicher

Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests machen deutlich: In Landsberg am Lech empfinden Radfahrende das Radeln als unsicher, unbequem und konfliktreich. 92 Prozent empfinden die Radwege in Landsberg als zu schmal – einer der höchsten Werte bayernweit. 80 Prozent fühlen sich beim Radfahren unsicher. Im Mischverkehr mit Autos werden ebenfalls 80 Prozent der Befragten auf der Fahrbahn bedrängt und behindert. Kritisch wird die Führung des Radverkehrs an Baustellen bewertet: 80 Prozent müssen dort regelmäßig absteigen oder schieben. Die Ampelschaltungen empfinden 71 Prozent als nicht auf den Radverkehr abgestimmt. 79 Prozent erleben regelmäßige Konflikte mit Autofahrenden. Die Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen wird von 69 Prozent als unzureichend empfunden. Immerhin: Die Innenstadt ist laut 61 Prozent gut mit dem Fahrrad erreichbar. Auch die Wegweisung (68 Prozent) sowie die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende werden von 66 Prozent positiv bewertet. Dass sie meistens zu eng von Autos überholt werden, finden 78 Prozent der Befragten. Weitere 77 Prozent finden, dass sich in Landsberg keiner wirklich um mehr Verkehrssicherheit kümmert. Immerhin 72 Prozent der Teilnehmenden erleben selten Konflikte mit anderen Radfahrenden.

Bernd Meckel, Vorsitzender des Vorstandsteams des ADFC Landsberg, würde zur Verbesserung des örtlichen Fahrradklimas gerne öfter das detaillierte Fachwissen seiner Kollegen in die kommunale Infrastrukturplanung einfließen lassen. Hierzu müsste der ADFC von der Stadtverwaltung allerdings zukünftig deutlich früher zu den ersten Gesprächen dazu geladen werden. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Er wird vom Fahrradclub ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!