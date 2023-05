Radfahrer fährt in Landsberg über rote Ampel und kollidiert mit Auto

Ein Radfahrer fährt auf der Neuen Bergstraße in Landsberg bei Rot über eine Ampel und stößt mit einem Auto zusammen. Die Polizei vermeldet einen Sachschaden.

Am Montagnachmittag hat ein 31-jähriger Rennradfahrer auf der Neuen Bergstraße in Landsberg die Ampel an der Ausfahrt der Schloßberg-Tiefgarage bei Rot überfahren. Gleichzeitig kam aus der Tiefgarage ein 69-jähriger Autofahrer heraus.

Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem hinteren linken Kotflügel des Pkw. Dabei wurde er nicht verletzt, auch der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)

