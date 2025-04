Radfahrer in der Augsburger Straße von Pkw erfasst

Bei einem Unfall in Landsberg ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 14.05 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin laut Polizei die Augsburger Straße in südlicher Richtung und wollte kurz vor dem Königsberger Platz nach rechts in eine Tankstelle einfahren. Dabei übersah sie einen 20-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war.

Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Der 20-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. (AZ)